Koschinats Ärger über die Halbzeiten

Eine beachtliche Frühform sieht wahrlich anders aus. Im ersten Testspiel der Sommervorbereitung hat der Fußball-Zweitligist SV Sandhausen am Samstagvormittag beim VfB Stuttgart mit 1:6 (1:2) verloren (wir berichteten im „Digitalen Sonntag“).

Nach acht gemeinsamen Trainingseinheiten möchte SVS-Trainer Uwe Koschinat der Vorbereitungspartie gegen den Erstliga-Aufsteiger jedoch keine allzu große Bedeutung beimessen. Schließlich ging es vorrangig darum, den Wettkampfmodus wieder an- und aufzunehmen. Sein Fazit: „Wir müssen die beiden Halbzeiten inhaltlich voneinander trennen. Es ist unbefriedigend, dass die Balance innerhalb der beiden Mannschaften nicht ausgewogen war. Im ersten Abschnitt haben wir das Spiel über einen langen Zeitraum dominiert. Die Faktoren, die wir in der vergangenen Woche erarbeitet haben, haben sehr gut funktioniert.“

Dennoch gingen die Schwaben vor leeren Zuschauerrängen durch die Treffer des früheren Sandhausen-Profis Philipp Förster (23.) und Gonzalo Castro (35.) mit 2:0 in Führung. Fünf Minuten vor der Pause belohnte Aziz Bouhaddouz die Schwarz-Weißen für ihren großen Aufwand in der sengenden Hitze.

Im ersten Durchgang durften mit Nikolas Nartey, Nils Röseler und Diego Contento drei der bislang vier verpflichteten Neuzugänge von Beginn an ran. Da Koschinat in der Pause komplett durchwechselte, kam auch Daniel Keita-Ruel zu seinem Debüt im SVS-Dress. Koschinat sagt über die Einstände der Neuen: „Nikolas Nartey erhöht die Geschwindigkeit in unserem Spiel. Nils Röseler war über die gesamte erste Halbzeit sehr konzentriert und verfügt über eine gute Verteidigungsmentalität, verbunden mit einer gewissen Eleganz sowie einer hohen Aufmerksamkeitsspanne. Diego Contento arbeitet sich sehr gut bei uns hinein, man hat heute seine wahnsinnige Routine und Galligkeit zu sehen bekommen. Daniel Keita-Ruel hat eine Großchance leider leichtfertig vergeben.“

Sonst hätte der SVS nach dem 3:1, das Daniel Didavi erzielte, noch einmal verkürzen können. So ging es aus Sicht der Gäste aber dahin. In der Schlussphase trafen Pascal Stenzel (75.), Wataru Endo (84.) und Nicolás González (86.) zum 6:1-Endstand. Koschinat fand: „Nach der Trinkpause in der zweiten Halbzeit haben wir keine Zweikampfmentalität auf den Platz gebracht, uns ist es schwergefallen die schnellen Spieler des VfB zu verteidigen.“ Beim Sportlichen Leiter Mikayil Kabaca überwog trotz der sechs Gegentreffer das Positive: „Im Vordergrund stand, dass jeder Spieler zu 45 Minuten Einsatzzeit kommt und wir keine Verletzten zu beklagen haben.“ Das haben die Schwarz-Weißen geschafft.

In den kommenden Testspielen gegen den französischen Zweitligisten AS Nancy am Samstag, 15. August (Anpfiff: 17 Uhr), und am Samstag, 22. August, beim 1. FSV Mainz 05 (14 Uhr) dürften Koschinat und Co. dann aber auch darauf aus sein, auch das Ergebnis positiver zu gestalten. mjw

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 10.08.2020