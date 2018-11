Krachende Niederlage

Mit einer krachenden 24:33 (13:17)-Niederlage kehrten die Brühler Handballerinnen aus Pforzheim zurück. Das Erschreckende daran war die Tatsache, dass sie auch in dieser Höhe verdient war. Der TVB ließ an diesem Tag so ziemlich alles vermissen, was ihn im Normalfall auszeichnet. Es fing schon in den Köpfen, sprich von der Einstellung her, an. Die war eigentlich gar nicht vorhanden und einen hoch motivierten Gegner mal eben im Vorbeigehen zu schlagen, geht halt nicht.

Die Gastgeberinnen, die einen weit besseren Eindruck an den Tag legten, als ihr Tabellenplatz vermuten ließ, gaben eine spielerisch und kämpferisch überzeugende Leistung ab und stellten die Gäste vorne und hinten vor unlösbare Probleme. Die Brühler Abwehr, sonst der Garant für Punktgewinne, bekam nie Zugriff auf die SG-Sturmreihe.

Nur zu Beginn auf Augenhöhe

Lediglich in der Anfangsviertelstunde waren die Brühlerinnen in der Lage, das Spiel offen zu gestalten. Sie führten sogar mit 6:5, vergaßen aber, nachzulegen. Stattdessen wurden technische Fehler begangen, die sie immer wieder in Schwierigkeiten brachten. Vier SG-Treffer in Folge brachten Brühl erstmals mit drei Toren in Rückstand (6:9). Der TVB verkürzte noch einmal auf ein Tor (9:10), dann war nur noch Pforzheim am Drücker. Zur Pause führten sie bereits mit 17:13.

In der zweiten Hälfte wurde das Spiel der Gäste aber nicht besser, im Gegenteil. Die Gastgeberinnen schalteten und walteten wie sie wollten und stürzten die Brühlerinnen von einer Verlegenheit in die nächste. Es lief nichts zusammen, der Kampfgeist war nicht vorhanden und so hatte Pforzheim keine Mühe, das Spiel für sich zu entscheiden.

Trainer Franz-Josef Höly war frustriert: „Dass die Mädels am Abend vor dem Spiel gefeiert haben, lasse ich als Entschuldigung nicht gelten. Die Einstellung hat nicht gestimmt, gekämpft wurde praktisch auch nicht, gespielt haben wir ebenfalls nicht gut, dann wird es schwierig. Heute hätten wir wahrscheinlich gegen jeden Gegner verloren.“

TVB: Lauerwald, Zimmermann; Li. Bühn (1), Röllinghoff (6/4), Gross (3), Siebenlist, Henn (2), Pristl, Renkert (1), Tomann (1), P. Lederer (6), L. Patzschke (1), S. Schneider (2), Le. Bühn (1). ako

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 13.11.2018