Kraiss nimmt Rausch mit

Der Nächste bitte: Mit Leon Rausch wechselt ein weiterer Spieler vom Eishockey-Regionalligisten EC Eppelheim zum Aufsteiger Pforzheim Bisons. Der 19-Jährige ist nach dem früheren Trainer John Kraiss sowie Christian Pister und Janis Wagner der vierte ehemalige Eisbär, der den Sprung in die Goldstadt wagt. „Der Grund, warum ich nach zwei Jahren von Eppelheim nach Pforzheim gewechselt bin, ist, dass ich jung bin und einfach etwas Neues ausprobieren möchte. Ich denke, dass Pforzheim genau die richtige Station ist, um eine neue Herausforderung anzugehen“, begründet der gebürtige Schwetzinger seine Entscheidung.

Rausch gehörte in Eppelheim zu den Leistungsträgern und absolvierte für die erste und zweite Mannschaft insgesamt 56 Spiele, in denen er es auf 57 Scorerpunkte brachte. In der Landesliga erzielte er 20 Treffer. Kraiss, unter dem Rausch seinen Durchbruch im Seniorenbereich geschafft hatte, sagt: „Leon ist ein Kämpfer, absolut ehrgeizig und ein toller Teamplayer. An der Seite von Marco Haas hat er toll gespielt, aber auch in Pforzheim werden wir für ihn den passenden Sturmpartner finden und mit Sicherheit viel Freude an ihm haben.“

Wegen des großen Umbruchs versuchen die Verantwortlichen um den Sportlichen Leiter Ronald Komander sowie dem frisch verpflichteten Trainer Sascha Trivunov neue Spieler für die Regionalliga-Mannschaft zu akquirieren. Auf der Seite der größten deutschen Hobbyliga „DPL“ haben die Eisbären eine Anzeige geschaltet. mjw

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 17.06.2020