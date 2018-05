Anzeige

Lennart Krayer von der RSG Schwetzingen/Mannheim fuhr in der Lizenzklasse beim dritten und letzten Rennen des Eifel-Mosel Mountain-bike Cups mit einem großen Vorsprung von 6 Minuten zum Zweitplatzierten auf den ersten Platz in Bekond.

Bei tollem, wenn auch etwas kälterem Klima und einer schön angelegten Strecke fuhr er in seiner Altersklasse souverän die vier Runden und schloss auf die 30 Sekunden vor ihm gestarteten Elite-Gruppe auf. Somit konnte er sich in der Gesamtwertung den zweiten Platz sichern. Ein Rennen der Serie konnte Krayer nicht mitfahren. Das erste Rennen in Fell hatte der RSG-Fahrer ebenfalls gewonnen. zg/Bild: Krayer