Krayer im deutschen Trikot

Der Schwetzinger Mountainbiker Lennart Krayer (Jahrgang 2002/U19-Lizenz, RSG Mannheim/Schwetzingen) ist deutscher Meister und darf nun das Deutschland-Trikot tragen.

Krayer startete bei der deutschen Meisterschaft MTB XCO Wombach in der U-19-Kategorie bei Sonnenschein um 22 Grad. Die Strecke war noch etwas matschig vom Regen am Vortag. Der 17-Jährige erwischte einen guten Start und konnte nach der Einführungsrunde sich auf Platz sieben behaupten. In der ersten von fünf großen Runden setzte sich der Schwetzinger an die Spitze und machte am Berg Druck. In der zweiten Runde konnte ihm nur Noah Neff aus Schwäbisch Hall folgen. Krayer versuchte, an einem Anstieg Vorsprung zu gewinnen, was ihm dann auch gelang. Neff kam nochmal heran, doch erneut konnte der Schwetzinger ihn auf Distanz bringen. Der Abstand pendelte zwischen 15 und 25 Sekunden.

Lennart Krayer freut sich über den bisher größten Erfolg seiner jungen Karriere. Nun warten die Europa- sowie die Weltmeisterschaft. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 25.06.2019