Kreativ und wissbegierig – aber krasser Außenseiter

In 112 Tagen ist Weihnachten. Die Kurpfalz-Bären dürfen sich aber schon am Samstag über ihr Geschenk freuen. Dank des Corona-Abbruchs der Bundesliga-Vorsaison darf das Team aus Ketsch zum zweiten Mal in Deutschlands höchster Handball-Klasse ran, obwohl es zum Zeitpunkt des vorzeitigen Saisonendes auf dem letzten Platz stand. Die Vorfreude ist nach der kurzen, aber intensiven Vorbereitung riesig.

Trainer Adrian Fuladdjusch, der überzeugt davon ist, dass seine Mannschaft auch ohne den Virus in der Liga geblieben wäre, sagt: „Durch die Aufstockung sind in dieser Saison mehr Mannschaften in der Liga, die wir schlagen können. In manchen Spielen haben wir gute Chancen, in anderen natürlich weniger, aber auch in diesen Duellen wollen wir überraschen. Wir gehen die Herausforderung gerne an.“ Zum Beispiel haben die Bären gegen Aufsteiger Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten in der jüngsten Vergangenheit nie gewonnen. „Es ist also an der Zeit“, findet Fuladdjusch.

Punkt wäre Überraschung

Gleich zum Auftakt wäre am Samstag auch ein Punkt gegen den Thüringer HC eine Überraschung (Spielbeginn: 18 Uhr). Für den 32-jährigen Coach geht es aber nicht immer

um das Ergebnis gegen den siebenmaligen deutschen Meister. Er stellt seiner Mannschaft unterschiedliche Aufgaben, die sie in den jeweiligen Partien lösen muss. „Man kann sich ja auch als Ziel setzen, eine bestimmte Anzahl an Toren zu werfen oder X Bälle zu gewinnen.“ Klar, am Ende zählen im Sport die Ergebnisse, aber aufgrund der sich bewussten Außenseiterrolle, müssen die Bären auch in diesem Bereich neue Wege einschlagen.

Die Balleroberungen und die Defensivarbeit im Allgemeinen sind übrigens springende Punkte, wenn man sich die vergangene Spielzeit vor Augen führt. In den entscheidenden Partien haben die Bären nämlich zu viele Gegentore kassiert. „In der Analyse ist uns das aufgefallen. Da haben wir noch Entwicklungspotenzial“, erklärt Fuladdjusch, der in der Sommerpause weitere Abwehrformationen einstudieren ließ. Die Bären wollen nun auch mit einem 6:0-Deckungsverbund agieren, der gelegentlich zu einer 4:2-Variante wechseln kann. Bedeutet: Die Variabilität steigt und Ketsch ist

weniger ausrechenbar. Für den A-Lizenz-Inhaber, der gerne mit jungen Spielerinnen arbeitet, ist es die erste Vorbereitung als Cheftrainer einer Bundesliga-Mannschaft. Noch in seiner Zeit als Trainer der Jungbären hatte er sich die Eliteklasse als Ziel gesetzt, nun darf er seine Aufgabe angehen. Mit Akribie und den Glauben an die eigene Truppe traut Fuladdjusch den Bären die eine oder andere Überraschung zu: „Die Mannschaft ist motiviert, wissbegierig und talentiert. Sie saugt alles auf und hat inhaltlich einen Schritt nach vorn gemacht.“

Hinzmann rückt nach

Das gilt insbesondere auch für die Nachwuchstalente. Im ersten Spiel wird Katja Hinzmann in den Kader rücken. Am zweiten Spieltag, wenn die Bären bei der HSG Blomberg/Lippe antreten, wird Flora Müller in das Bären-Trikot schlüpfen, um als Bundesliga-Spielerin an ihre alte Wirkungsstätte zurückzukehren. „Ich bin ein Trainer, der solche Geschichten würdigt und gerne so ein Geschenk verteilt“, sagt Fuladdjusch, der seit seiner Amtsübernahme im Februar immer noch auf einen Punktgewinn wartet. Auch in der neuen Saison bittet er die Bären-Anhänger um Geduld: „Vier Wochen Vorbereitungszeit ist wenig, um die neue Spielidee zu implementieren. Die Saison wird eine Riesenherausforderung. Ich denke, dass erst nach der Nationalmannschaftspause im Dezember die Automatismen greifen.“

Nicht nachgerüstet

In diesem Zusammenhang sei auch das Fehlen der Leistungsträgerinnen Carmen Moser und Verena Oßwald (studiumsbedingt/vorübergehend) erwähnt. Auch Samira Brand (Schulterpro-

bleme) wird beim Auftakt voraussichtlich nicht dabei sein. Die Krux: Die Bären haben in dieser Hinsicht nicht nachgerüstet. Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit verbundenen finanziellen Engpass waren externe Nachverpflichtungen auf der linken Rückraumposition nicht möglich. Zumal das auch nicht zur Philosophie der Bären passen würde.

Fuladdjusch sagt: „Der Kader ist so dünn wie der Etat. Aber ich bediene mich in der zweiten Mannschaft und ich wäre so zum Beispiel auch nie auf die Idee gekommen, Sophia Sommerrock auf die Mitte zu beordern. Ich bin nicht bei ,Wünsch Dir was‘, ich arbeite mit den Spielerinnen, die im Kader stehen und bediene mich bei unserer talentierten zweiten Mannschaft. Wir wissen, dass wir nur etwas erreichen können, wenn alle gemeinsam etwas reißen wollen.“ Zumal die Anführerinnen Lena Feiniler, Lara Eckhardt, Sina Michels, Saskia Fackel und Rebecca Engelhardt sowie Elena Fabritz immer noch im Kader stehen.

Kein Videostudium

Die Not macht dennoch erfinderisch. Vor dem ersten Spiel verzichtet Fuladdjusch sogar auf das Videostudium mit seinen Spielerinnen. Er möchte, dass sich sein Team nur auf sich konzentriert.

„Der THC ist genau der Gegner, gegen den wir am Anfang spielen wollen. Wir werden die Leistung nicht am Ergebnis messen und mich interessieren auch die Vorbereitung oder die personellen Veränderungen des Gegners nicht. Wir schauen nur auf uns.“

Und deswegen holt Fuladdjusch auch nicht den Rechenschieber heraus, um zu kalkulieren, wie viele Punkte die Bären benötigen, um am Ende in der Liga zu bleiben. „Das bringt wenig und kostet nur Zeit.“ Er weiß aber, dass ihm im Oberhaus wenig Zeit bleibt und trotzdem freuen sich die Bären darauf wieder in der „Bundesliga“ antreten zu dürfen, „denn“, so fragt Fuladdjusch rhetorisch, „welche Mannschaft bekommt schon die Möglichkeit, auf diese Weise noch einmal in der Bundesliga zu spielen.“ Dieses Geschenk nehmen die Bären also auch 112 Tage vor Weihnachten gerne an – mit dem Ziel, am Ende über dem Strich zu stehen.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 04.09.2020