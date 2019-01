Kriechbaum hält den Sieg fest

Was in Eppelheim über die Bühne ging, stand den Auftritten der deutschen Nationalmannschaft bei der Handball-Weltmeisterschaft an Kampf und Dramatik in nichts nach. Annähernd 300 Zuschauer erlebten den 16:15-(10:7)-Verbandsliga-Sieg des TVE über den TSV Rot, den der überragende TVE-Keeper Martin Kriechbaum in letzter Sekunde festhielt, als er einen kapitalen Wurf von Dominic Steinhauser

...