KSC baut Vorsprung aus

In der Fußball-Kreisklasse A baut der KSC Schwetzingen mit einem Sieg über Seckenheim seine Tabellenführung weiter aus.

SV 98/07 Seckenheim – KSC Schwetzingen 1:3 (1:1)

Die Zuschauer sahen ein sehr gutes Spitzenspiel. Der KSC war zunächst besser und belohnte sich nach sechs Minuten mit der Führung durch Aiage Sanneh. Seckenheim reagierte, hatte mehr Spielanteile und belohnte sich für den Aufwand mit dem 1:1 durch Daniel Huckele (26.). Im zweiten Durchgang wollten beide Mannschaften den Sieg, aber Schwetzingen hatte die besseren Chancen und nutzte sie auch. In der 66. Minute erzielte Sainey Sanneh das 2:1. Jetzt setzte Seckenheim alles auf eine Karte und machte hinten auf, der KSC lauerte auf Konter. In der 76. Minute setzte Oguz Ünver den Schlusspunkt. wy

FC Badenia Hirschacker – Spvgg 06 Ketsch II 1:1 (1:1)

Die Punkteteilung war insgesamt gerecht. Die Gastgeber hielten mit einer guten kämpferischen Einstellung dagegen und gingen nach einem kapitalen Fehlpass aus den Reihen der Ketscher durch Gian-Piero Polignano in Führung (18.). Den Ausgleich besorgte dann Ertan Yildirim nach einer schönen Kombination mit Marco Rey (41.). In der zweiten Halbzeit neutralisierten sich beide Teams, so dass es bei der Punkteteilung blieb. wy

TSV Neckarau – SG Oftersheim 4:2 (1:2)

Der schwach startende TSV Neckarau, geriet gegen die SG Oftersheim früh in Rückstand. Im Anschluss fing sich Neckarau jedoch, kam noch vor der Pause zum Anschlusstreffer und drehte die Partie in einer deutlich stärkeren zweiten Halbzeit zum verdienten Heimsieg. mm/ü

TSG Rheinau – SC Olympia Neulußheim 3:1 (3:0)

Nach drei sieglosen Partien in Folge, gewann die TSG Rheinau verdient gegen den SC Olympia Neulußheim. Nach starker erster Hälfte verwaltete die TSG die Führung nach der Pause clever. mm/ü

SV Altlußheim – Turanspor Mannheim 2:0 (2:0)

Canay Keklik und Manuel Nolde, der bereits in der ersten Halbzeit für Mario Schwaab eingewechselt wurde, stellten für Altlußheim die Weichen früh auf Sieg. Durch den Dreier bleibt der SVA an der Spitzengruppe dran. mjw

FC Viktoria Neckarhausen – FV Brühl II 2:3 (1:3)

Die Brühler Reserve hatte sich auswärts schnell vom frühen Rückstand erholt und drehte durch Doppelpack von Dominik Greulich (28./39.) sowie ein Eigentor von Daniel Zimmer (33.) die Partie. In der zweiten Halbzeit verkürzte Benjamin Borho, der einen Strafstoß verwandelte (58.).

FK Bosna Mannheim – SV Rohrhof 1:5 (0:3)

Zum Abschluss des Spieltags trafen die Mannen von Trainer Daniel Katsch auf den Vorletzten FK Bosna Mannheim. Die Gastgeber kamen nicht richtig ins Spiel und schon stand es 0:1 durch Mirco Obeldobel (13.). Rohrhof war danach weiter am Drücker, aber es dauerte bis zur 30. Minute, ehe Daniele Parisi erhöhen konnte. Danach ging es schnell und Rohrhof legte durch Parisi fünf Minuten später 0:3 nach. Kurz nach der Pause vollendete Parisi seinen Hattrick – 0:4 (52.).

In der 60. Minute verwandelte Enis Dzihanic einen direkten Freistoß zum 1:4. Rohrhof nutzte kurz vor Ende eine von vielen Chance durch Andreas Gerling zum 1:5-Endstand.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 14.10.2019