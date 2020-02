KSC Schwetzingen baut Vorsprung weiter aus

Mit einem Punkt Vorsprung auf den Tabellenzweiten TSV Neckarau ist der KSC Schwetzingen im vergangenen Dezember als Spitzenreiter in die Winterpause gegangen. Zum Rückrundenstart am Sonntag, 1. März, beim SC Olympia Neulußheim wird das Polster der Mannschaft von Trainer Deniz Acikgüloglu allerdings vier Punkte betragen. Ursächlich für diesen Zuwachs in der Winterpause ist ein frisches Urteil

...