Da der VfL Hockenheim spielfrei zuschauen musste, wahrte der FC Badenia Hirschacker in der Fußball-Kreisklasse B seine kleine theoretische Chance auf Rang zwei.

TSG Rheinau II – KSC Schwetzingen 4:10 (2:5)

Beide Mannschaften liefen nicht in Bestbesetzung auf. Rheinau II leistete sich einen Fehler im Spielaufbau, den Okan Iskirik früh zum 0:1 ummünzte (6.). Einen Fehler im Mittelfeld nutzte die TSG II kurze Zeit später durch Burak Ümüt zum Ausgleich (7.). Muhammed Demiray mit einem 20-Meter-Schuss (11.) und Batuhan Karadeniz nach schönem Gassenpass von Demiray (14.) besorgten das 1:3 für den KSC. Iskirik (16.) und Burhan Afsaroglu (17.) erhöhten auf 1:5, ehe Daniel Nistor zum 2:5-Pausenstand verkürzen konnte (23.). Schwetzingen hatte mehr Spielanteile, war im Abschluss aber zu inkonsequent. Zu Beginn des zweiten Durchgangs hatte Rheinau II viele Chancen und Salvatore Militello konnte auf 3:5 verkürzen (48.). Doch jetzt drehte der KSC nochmal auf: Karadeniz (64.) und ein Doppelschlag von Iskirik (73., 74.) beseitigten mit dem 3:8 die letzten Zweifel. Öner Bicakci versenkte in der 80. Minute einen Elfmeter cool links unten im Tor. Fünf Minuten später konnte er sich über sein zweites Tor freuen, das er per Abstauber erzielen konnte (85.). Den Schlusspunkt unter eine faire Partie setzte Ümüt zum 4:10 (90.).

SC 08 Reilingen II – Vikt. Neckarhausen II 2:3 (1:1)

Im ersten Durchgang waren die stark ersatzgeschwächten Platzherren die spielbestimmende Mannschaft und hatten durch Christoph Kneis mit einem Lattentreffer in der 21. Minute und Fabian Schmitt, der in der 26. Minute frei vor dem Gäste-Tor am Keeper scheiterte, beste Möglichkeiten. In der 33. Minute war Kneis, nachdem er zuvor unbelohnt blieb, nach einem Alleingang mit einem Schuss ins lange Eck zum 1:0 erfolgreich. Aus dem Nichts fiel nach 35 Minuten der Ausgleich, als Tim Christoffel die erste Gelegenheit der Gäste verwerten konnte. Derselbe Spieler nutzte die zweite Gästechance zur 2:1-Führung (73.). Umgehend gelang Patrick Kuderer per Kopf der Ausgleich zum 2:2 (75.). Anstatt weiter Fußball zu spielen, verzettelte sich Reilingen II in der Folgezeit in dilettantischen Einzelaktionen. Bei einer knöpfte Christoffel seinem Gegenspieler den Ball ab und erzielte seinen dritten Treffer zum umjubelten 3:2-Gästesieg (84.). bk