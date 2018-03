Anzeige

Zwei Mannschaften aus unserem Verbreitungsgebiet setzten in der Fußball-Kreisklasse B mit zweistelligen Resultaten dicke Ausrufezeichen, Leidtragender war dabei der SV Altlußheim II, der beim KSC Schwetzingen 0:13 verlor.

Spvgg 06 Ketsch III – SC 08 Reilingen II 4:2 (0:0)

Die Gastgeber feierten einen klaren Derbysieg. Schon in der Anfangsphase ließen Marcel Körner (4., 18.) und Visal Y (5.) gute Chancen liegen. Auch im zweiten Durchgang ging das Geschehen nur in eine Richtung. Christian Schmidt erzielte nach Vorarbeit von Visal Y das 1:0 (48.). Sechzig Sekunden später war es Visal Y selbst, der auf Zuspiel von Körner traf (49.). Per Strafstoß erhöhte der Gefoulte Körner selbst auf 3:0 (51.). Nach Fehlern in der Ketscher Hintermannschaft konnte Alexander Klein für die Gäste zweimal verkürzen (61., 75.). Doch Visal Y setzte nach Vorarbeit von Peter Kumpf mit dem 4:2 den Deckel auf die Partie.

KSC Schwetzingen – SV Altlußheim II 13:0 (3:0)

Im ersten Durchgang konnte man noch erkennen, dass die Gäste sich tapfer wehrten. Dennoch trafen Enver Emiroglu per Foulelfmeter zum 1:0 (11.), Burhan Afsaroglu (43.) und Batuhan Karadeniz (45.) zum 3:0-Pausenstand. Mit dem 4:0 durch Karadeniz direkt nach Wiederanpfiff (46.) war der Widerstand der Altlußheimer gebrochen und das Team von Trainer Christian Müller ergab sich seinem Schicksal. Karadeniz (55.), Oguzhan Celikkale (59.), Önder Güc (60.), Emiroglu (65., 75.), Lamin Cham (69.), Muhammed Demiray (72.), Sainey Sanneh (82.) und Ahmet Eceyurt (86.) erzielten die weiteren Tore. „Erfreulich ist, dass durch unsere variable Spielweise neun verschiedene Spieler die Tore erzielt haben“, so KSC-Coach Serdar Aktas.