KSV Ketsch mit wenig Mühe

Die Ringer des Oberligisten KSV Ketsch hatten die früheren Rivalen des KSV Kirrlach zu Gast und siegten 22:14. Einst ein unbequemer Gegner stehen die Kirrlacher in diesem Jahr durch reichlich Verletzungsausfälle vor dem Abstieg in die Verbandsliga, denn nach bisher zwölf Saisonkämpfen konnte man keinen Sieg erzielen.

Nach dem 21:15 vom Vorkampf in Kirrlach entschied der KSV Ketsch das Duell in der Sporthalle am Rathaus diesmal für sich und konnte mit diesem Erfolg den Tabellenplatz sechs mit sicheren Abstand zu den Abstiegsplätzen festigen. Die Ketscher verzichteten kurzfristig auf den Rumänen George-Emilian Sarban, der, wie Vorstand „Adi“ Herzog bestätigte, „in dieser Runde nicht mehr zum Einsatz kommt und der bereits wieder nach Hause zurückgekehrt ist“. Für Sarban konnte Herzog kurzfristig auf Tim Geier zurückgreifen, dem Herzog für seinen Einsatz besonders dankte.

Je einmal kam der KSV Ketsch (durch Ümit Kahyaoglu) und der KSV Kirrlach (durch Benedict Metzger) kampflos zu den Punkten, auf beiden Seiten fehlte ein Ringer, am Ende fanden auf der Matte nur acht Duelle statt. Abwechslungsreich verliefen die Auftaktkämpfe mit Siegen für die Ketscher Bodo Ebelle und Tim Geier, vor der Pause (10:8) musste Kevin Lindemann dann eine Schulterniederlage einstecken. Den mit Spannung erwarteten Kampf der beiden rumänischen Athleten Ion Plop bei den Gastgebern und dem früheren Ketscher Ion Cernean bei Kirrlach entschied Cernean mit 5:1 Punkten für sich. Der KSV Kirrlach konnte zum 10:10 ausgleichen, als Moses-Bahembera Ruppert gegen Dustin Oechsler eine Schulterniederlage einstecken musste.

Doch am Ende dominierte der KSV Ketsch, der die restlichen drei Kämpfe vorzeitig für sich entschied: Zunächst Trainer Christoph Ries, der Johannes Stadler (15:0) ebenso souverän auspunktete wie Kai Schulter beim 16:0 über Fabian Knopf. Den Schlusspunkt setzte Marco List, der nach einer hohen Führung Vincent Heuser zu Beginn der zweiten Runde nach einer spektakulären Aktion schulterte.

Niederlage für die Reserve

Beide Reserven kämpften um Landesligapunkte, wobei den Ketschern in beiden Kämpfen jeweils der fünfte Ringer zur Vervollständigung der Mannschaften fehlte. So reichten die Siege der KSV-Reservisten Dirk Schuler (zweimal) sowie Yannick Seifert und Bugra Bulut auf der Matte nicht aus, die Ketscher Reserve musste sich letztlich nach dem 16:28 auf der Matte mit 0:36 geschlagen geben.

Am kommenden Samstag muss der KSV Ketsch mit beiden Mannschaften beim KSV Ispringen antreten, wo kaum etwas zu holen sein wird. pw

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 19.11.2018