KSV trotzt dem Favoriten ein Remis ab

Oberligist KSV Ketsch wollte sich im Heimkampf gegen die SVG Nieder-Liebersbach für die 13:20 Vorkampfniederlage revanchieren. Dies gelang nur zur Hälfte, denn am Ende trennte sich der KSV mit 20:20 gegen die Südhessen. „Diesen Punkt hat sich die Mannschaft redlich verdient, wenn man bedenkt, dass wir derzeit vier Verletzte in unserem Kader haben“, war KSV-Vorsitzender Markus „Adi“ Herzog sehr zufrieden: „Wir haben einer Mannschaft aus dem vorderen Tabellenbereich einen Punkt abgenommen“, so Herzog. Großen Anteil am Remis hatte der bisher wenig überzeugende Neuzugang Georg-Emilian Sarban, der seine glatte Vorkampfniederlage gegen Sebastian Otto mit einem tollen 15:0-Überlegenheitssieg wettmachte.

Schon vor den beiden abschlusskämpfen war das Remis bei Ketscher 20:12-Führung erreicht, „am Ende war klar, dass wir in beiden 75-kg-Kämpfen klar verlieren würden“, so Herzog zum Kampfverlauf. Beide Mannschaften hatten nur je neun Ringer aufgeboten, letztlich fanden nur acht Kämpfe statt. Für den KSV kam so Ion Plop kampflos zu den Punkten, nach dem Ausfall von Joel von Loefen hatte der KSV die 66-kg-Klasse unbesetzt. Nach dem 4:4 glänzte Bodo Ebelle mit einem 15:0 Überlegenheitssieg gegen Yannick Mades und Ümit Kahyaoglu legte nach klarer Führung Alexander Graf nach gut einer Minute Kampfzeit auf die Schultern. Für die 16:4-Führung sorgte dann Georg-Emilian Sarban, doch die Gäste gaben nicht auf, konterten durch Colin Eckert, der dem jungen Kevin Lindemann keine Chancen ließ und Vladut-Alexandru Stefan mit einem Überlegenheitssieg über Moses-Bahembera Ruppert.

Kampfstark präsentierte sich KSV-Trainer Christoph Ries, der gegen Steffen Layer Punkt auf Punkt sammelte und nach knapp fünf Minuten beim 16:0-Abbruchsieger wurde. Am Ende kam die SVG Nieder-Liebersbach durch Sören Stein gegen Heiko Dicker und Nicolay Ganchev gegen Marco List zu zwei Schultersiegen und rettete letztlich noch den Punktgewinn. Kampffrei war am Samstag die Reserve des KSV Ketsch, der am kommenden Samstag in der Neurotthalle mit beiden Mannschaften den Tabellenletzten KSV Kirrlach zu Gast hat. pw

