Kür missglückt: Schwetzinger kommen unter die Räder

Nach dem Pflichtprogramm gegen den Tabellenletzten SGK Heidelberg sollte für den Fußball-Verbandsligisten SV 98 Schwetzingen im Auswärtsspiel bei der SpVgg Durlach-Aue die Kür folgen. Doch die misslang gewaltig, denn der SV 98 verlor die Partie bei den Karlsruher Vorstädtern gestern mit 0:3 (0:2).

Beim Gastgeber merkte man von der ersten Minute an, dass er auf Wiedergutmachung für die zuletzt erlittene Heimniederlage gegen Mutschelbach aus war. Ein langer Ball über 40 Meter wurde von der Schwetzinger Abwehr unterlaufen, so dass Rouven Gondorf leichtes Spiel hatte, das Leder zur frühen Führung einzunetzen (2.). Beim 2:0 des Gastgebers spielte der schlechte Platz eine entscheidende Rolle, denn der Schuss aus 20 Metern – abgezogen von Ali Donmez – war ein tückischer Aufsetzer, der den SV-98-Keeper Steven Ullrich überraschte (24.). Patrick Berecko ließ die erste nennenswerte Chance der Gäste liegen (35.), und Thomas Can fand mit seinem Freistoß den Auer Torwart auf dem Posten (42.).

Kurz nach der Pause verletzte sich Sergen Sertdemir schwer an der Schulter und musste durch Burak Cavadaro ersetzt werden (46.). Auch nach dem Seitenwechsel waren es die Platzherren, die den Ton angaben. Marvin Gondorf setzte mit seinem Treffer zum 3:0 (81.) den Schlusspunkt unter eine engagierte Leistung seiner Mannschaft. Diese vermisste der Schwetzinger Coach Gernot Jüllich von seinen Mannen und war nach dem Schlusspfiff dementsprechend angefressen.

Der SV 98 ist durch diese Niederlage auf einen Abstiegsplatz gerutscht und muss am kommenden Sonntag in Mutschelbach antreten, wo erneut die Trauben für die Spargelstädter hoch hängen werden.

SV 98: Ullrich; Dorn, Berecko, Örum, Nsowah (21. T. Can), Sertdemir (46. Cavdaro), Nugusse (70. Hocker), Osmanaj, Kettenmann, Scalia, Jüllich.

Tore: 1:0 R. Gondorf (2.), 2:0 Donmez (24.), 3:0 M. Gondorf (81.).

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 05.11.2018