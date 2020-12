Kuhn: Ohne Training kein Spielbetrieb

Dass die Zwangspause in der 3. Handball-Liga und der Jugendbundesliga verlängert werden würde, das war den Verantwortlichen der Frauen-Teams der HSG St. Leon/Reilingen und der TSG Ketsch II schon länger klar. Deswegen kam die Entscheidung wenig überraschend. HSG-Trainer Sascha Kuhn sagt über die Unterbrechung bis mindestens Ende Januar: „Primär geht es um die Gesundheit von allen. Die Rahmenbedingungen sind nicht überall gleich, deshalb ist es mit Sicherheit nicht möglich, einen Spielbetrieb Anfang Januar zu starten.“

Allerdings ist für Kuhn auch der neu angesetzte Termin beinahe utopisch: „Derzeit glaube ich auch nicht, dass wir Ende Januar spielen werden. Wir müssen erst einmal schauen, dass wir endlich wieder in die Hallen dürfen. Denn ohne Trainingsbetrieb gibt es auch keinen Spielbetrieb, das muss uns allen klar sein.“

Das Problem der HSG ist, dass sie aktuell weder in St. Leon noch in Reilingen trainieren darf. Kuhn verspricht: „Wir bleiben am Ball. Ich denke, unser Hygienekonzept ist sehr gut und ergänzt das, was der DHB in den kommenden Tagen noch verschicken möchte. Wir wären sehr gut gerüstet, um wenigstens unseren Trainingsbetrieb in der Halle zu starten. Das wäre auch eine starke Signalwirkung für den Rest des Vereins.“

Talente zum Bundesligateam

Bei der Ketscher Bundesliga-Reserve haben sich die Spielerinnen bereits nach der ersten Entscheidung des Verbandes dazu entschieden, den Trainingsbetrieb einzustellen. „Die Spielerinnen und wir Trainer sind berufstätig und können es uns sich nicht leisten, dass wir uns anstecken“, erklärte Übungsleiter Gerd Zimmermann die Hintergründe. Allerdings sollen in den kommenden Wochen immer wieder ein paar Talente der zweiten Mannschaft bei Adrian Fuladdjusch mittrainieren. Das letzte Wörtchen, wer bei der ersten Mannschaft dabei sein wird, ist aber noch nicht gesprochen.

