Kuhn-Truppe im Verfolgerduell souverän

Verdient und deutlich mit 30:23 (15:8) gewannen die Handballerinnen der HSG St. Leon/Reilingen gegen die SG BBM Bietigheim II, die immer für Überraschungen gut ist, im Verfolgerduell der Oberliga. Wer den starken Auftritt verfolgte, fragte sich, warum im Hinspiel dort ein wichtiger Punkt gelassen wurde.

Nach zwölf zähen Anfangsminuten, die von zahlreichen Fehlwürfen und guten Leistungen beider Torfrauen geprägt waren, stand lediglich ein mageres 4:3 auf der Anzeigetafel. Doch dann leitete Rückraumschützin Samira Schulz, mit sieben Treffern erfolgreichste Werferin, mit einem Doppelpack einen Sieben-Tore-Lauf des Gastgebers zum 11:3 (19.) ein. Möglich war dies nur, da Clara Bohneberg eine überragende Leistung ablieferte und ihr Tor vernagelte. Tempogegenstöße, allen voran von Madeleine Laier und Jana Pahl fanden ab diesem Zeitpunkt auch ihr Ziel im gegnerischen Kasten. Bereits zu diesem Zeitpunkt wechselte Trainer Sascha Kuhn aufgrund der deutlichen Führung durch und gab allen Spielerinnen Einsatzzeiten, die mit einem beruhigendem Vorsprung in die Kabine gingen.

Maßnahmen verpuffen

Die in der Halbzeitpause eingeleiteten Maßnahmen des Bietigheimer Trainergespanns, das mit einer Umstellung von einer 6:0- auf eine offensive 3:2:1-Abwehr die Gastgeber stoppen wollten, verpuffte. Die HSG startete mit zwei schnellen Rückraumtoren von Paula Lederer in die zweite Hälfte und erhöhte mit Treffern aus allen Positionen und etlichen Tempogegenstößen auf 23:10. Den Gästen gelang in diesen zehn Minuten lediglich ein Kreis- und ein Siebenmetertor. Damit war die Partie entschieden, Kuhn wechselte erneut munter durch und die Gäste waren deshalb noch in der Lage, Ergebniskosmetik zu betreiben.

So fiel dann auch das Fazit von Trainer Sascha Kuhn aus: ,,Das war heute ein ungefährdeter Sieg, einzig unsere Chancenauswertung war nicht optimal – daran müssen wir arbeiten. Am Ende war die Luft raus, da stand auch die Abwehr nicht mehr so kompakt. Trotzdem hat meine Mannschaft die Pflichtaufgabe erfüllt und es gilt sich jetzt auf Ludwigsburg zu konzentrieren und das Spiel abzuhaken.’’

HSG: Bohneberg; Gottselig (1), Nussbaumer (2), Holzer (1), Laier (5), Pahl (3), Heck (2), Kerle, Schulz (7), Lederer (3), Britta Miltner (3), Lea Kohnagel, Rimpf (3/1), Ungerer. ml

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 21.01.2020