Anzeige

Gipfelwoche in der Fußball-Kreisklasse B1: Der Ligaprimus KSC Schwetzingen empfängt am 20.Spieltag mit dem FC Badenia Hirschacker den energischsten Verfolger. „Natürlich sind wir froh, dass wir uns einen Vorsprung erarbeitet haben. Dennoch muss ich sagen, dass wir weiter konzentriert arbeiten müssen“, denkt KSC-Coach Serdar Aktas nicht daran, die Zügel locker zu lassen. „Es wäre fatal, wenn wir jetzt unsere Aufgaben zu locker nehmen würden.“

Der Erfolg der Schwetzinger basiert dabei auf einigen ganz simplen Säulen. „Leidenschaft, Hunger nach Erfolg und Teamgeist“, verdeutlicht Aktas. Dabei haben es seine Schützlinge geschafft, in dieser Saison noch ohne Schwächephase auszukommen, so dass das Team fast schon zielsicher in Richtung A-Klasse zusteuert. Gegen die „Gelben Hirsche“ kann der KSC nun schon den Grundstein legen, um schon ein Bein in die höhere Spielklasse zu setzen.

Derby als Erlebnis

Das Kuriose an dieser Begegnung ist jedoch: Es ist für beide Teams ein Heimspiel, denn sowohl der KSC Schwetzingen als auch der FC Badenia sind auf dem Sportgelände in Hirschacker zu Hause. „Derbys sind immer ein Erlebnis für sich. Wir freuen uns darauf“, sagt Aktas. Seine Zukunft beim Kultur- und Sportclub, der es in den letzten Jahren geschafft hat, sein Image von einem unbequemen Ligakonkurrenten zu einem seriös auftretenden, sportlich attraktiven Klub zu wandeln. scheint somit nur noch Formsache zu sein. „Die Arbeit macht mir riesengroßen Spaß und ich bin ein sehr positiv denkender Mensch.“ Beste Voraussetzungen für einen Derbysieg. wy