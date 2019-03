Kurs über die Planken

In weniger als zwei Monaten – am Samstag, 11. Mai – fällt der Startschuss für den SRH-Dämmer-Marathon in Mannheim. Nach der offiziellen Vermessung steht nun auch die Strecke der größten Breitensportveranstaltung der Metropolregion Rhein-Neckar endgültig fest.

Besonderer Höhepunkt: Der Rundkurs führt in diesem Jahr zum ersten Mal über Mannheims dann neu fertiggestellte Prachtstraße – die Planken. „Die Mannheimer Fußgängerzone ersetzt bisherige Streckenteile auf öffentlichen Autostraßen. Hierdurch kann beispielsweise auf eine Sperrung der Fressgasse fast vollständig verzichtet werden, der Autoverkehr wird entlastet“, erklärt Christian Herbert, Geschäftsführer der Veranstalter-Agentur M3. Start und Ziel aller Strecken befinden sich weiter vor dem Rosengarten. Das Hauptfeld kreuzt nach dem Start um 19 Uhr den Friedrichsring und läuft dann direkt auf die Planken. Zwischen den Quadraten O3 und O4 biegen die Teilnehmer auf die Kunststraße ab. Von hier führt die Strecke vorbei am Friedrichsplatz, dem Wasserturm auf die Augustaanlage. th/red

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 25.03.2019