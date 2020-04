Lachers großer Tag

Nach den Osterfeiertagen geht es in den Sportarten zwar immer noch nicht um Punkte, aber zumindest die Zweitliga-Fußballer des SV Sandhausen sind wieder in den Trainingsbetrieb eingestiegen, wenn auch nur in Kleinstgruppen und ohne Körperkontakt. Bis es dann wieder um Zähler gehen wird, widmen wir uns in der Rubrik „Blick ins Archiv“ weiter der Vergangenheit.

14. April 2015: Während der 1. FC Kaiserslautern in der 2. Fußball-Bundesliga einen kleinen Schritt in Richtung Rückkehr ins Oberhaus gelingt, freut sich die Schachvereinigung Hockenheim über den dritten Platz in der Abschlusstabelle. Beim Saisonfinale in Mühlheim gelingen dem Team zwei Erfolge. Allerdings ist der Vorsitzende Dieter Auer auf der Suche nach einem neuen Sponsor, um die Zukunft der Rennstädter in der Bundesliga zu sichern. Es gelingt ihm, der Verein gehört auch heute noch zu den besten Clubs Deutschlands.

Eine Premiere bahnt sich in der Mannheimer SAP-Arena an: Zum ersten Mal soll dort das Volleyball-Pokalfinale stattfinden. Seither gab es fünf Austragungen nacheinander mit nur zwei Siegern: die Berlin Recycling Volleys (2) und der VfB Friedrichshafen (3).

Etatkürzung beim SVS

14. April 2010: Eine weitere Premiere gab es fünf Jahre zuvor bei der ersten Austragung des „Großen Preis von Deutschland“ der Sportkegler. Dort gab es einen Mann, der der Veranstaltung den Stempel aufdrückte: Tobias Lacher. Der Lokalmatador gewann mit der Mannschaft (VKC Eppelheim), im Einzel, im Paarkampf und in der Kombination. Obwohl er das Traumergebnis von 1100 Kegeln knapp verpasste, war er mit 1074 Kegeln zufrieden: „So eine Zahl ist doch nur sehr schwer zu erreichen.“ Die Konkurrenz hatte er dennoch im Griff.

Einen Grund zum Jubeln hatte auch die zweite Herrenmannschaft der TSG Ketsch. Sie stieg in die B-Klasse auf. Mittlerweile stellen die Moskitos nur noch eine Herrenmannschaft. Mit dieser stehen sie aber auf dem ersten Platz in der 2. Kreisliga.

In einer finanziell prekären Lage befand sich damals der SV Sandhausen. Dem Fußball-Drittligisten drohte eine Kürzung des Etats von 4,5 Millionen Euro auf vier Millionen Euro. Inzwischen haben die Schwarz-Weißen ihren Spielraum dahingehend vergrößert. Der Etat liegt zwischen sieben und acht Millionen Euro. mjw

