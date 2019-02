Länderspiel live erleben

Die deutsche U 20-Fußball-Nationalmannschaft trifft am Freitag, 22. März, 20.30 Uhr, im BWT-Stadion am Hardtwald in Sandhausen auf Portugal. Eurosport überträgt das Junioren-Länderspiel live.

„Die Vorfreude auf den Länderspiel-Auftakt ist groß, wir haben uns dieses Jahr viel vorgenommen“, sagt Meikel Schönweitz, seit 1. Januar Cheftrainer. „Die U 20 trifft mit Portugal auf einen starken Gegner, ich erwarte eine Partie auf hohem Niveau. Die heimische Kulisse motiviert jeden Spieler nochmal ein paar Prozent mehr, zumal wir in Sandhausen ein gutes Stadion mit tollen Bedingungen für dieses Länderspiel vorfinden.“

Stehplatz-Ticket ab 3 Euro

Der DFB verkauft verschiedene Tickets zwischen drei und acht Euro. Die Übersicht: Sitzplatz (überdacht): 8 Euro; Sitzplatz (nicht überdacht): 6 Euro; Stehplatz (überdacht): 4 Euro; Stehplatz (nicht überdacht): 3 Euro.

Alle Tickets können online unter www.dfb.de/tickets bestellt werden. Darüber hinaus bietet der DFB in Kooperation mit dem Badischen Fußballverband (BFV) die Jugendsammelbestellungen an für Gruppen und Vereine ab vier Personen. Folgende zwei Kategorien sind buchbar: Sitzplatz: 4 Euro; Stehplatz: 2 Euro. zg

