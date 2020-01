Lahme ist nicht bange

Coach Christoph Lahme von der HG Oftersheim/Schwetzingen kann für seine Jugend-Bundesliga-Truppe vor dem Gang gegen FA Göppingen eigentlich nur die Vorgaben der Vorwoche für das Handballmatch in Bittenfeld wiederholen.

Er klingt da ähnlich wie sein Trainerkollege in der Badenliga-Mannschaft, Frederik Fehrenbach. Das Spiel dort sei in Ordnung gewesen, nur die zwei, drei unnötigen Fehler gegen Ende sorgten für Abstriche beim Endergebnis, das in einem Remis gipfelte.

Personelle Fragezeichen

Werde erneut mit solch einer Leidenschaft und Emotionen agiert, ist ihm für diese Partie nicht bange. Fraglich bleibt nur, ob er alle seine Akteure unter voller Belastung ins Rennen schicken kann, da Holger Löhr nach dem Nußloch-Spiel schon ankündigte, eventuell die Lücken im Drittliga-Kader mit den A1-Jungs aufzufüllen. mj

