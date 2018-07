Anzeige

In zwei interessanten Halbfinals setzten sich Regionalligist RKG Reilingen/Hockenheim und Oberligavertreter KG Laudenbach/Sulzbach gegen Schriesheim und Ketsch durch und erreichten das Pokalfinale des Nordbadischen Ringer-Verbandes (NBRV).

RKG Reilingen/Hockenheim – KSV Schriesheim 16:6

In Reilingen gab es ein letztlich unerwartet klares 16:6 für die Gastgeber gegen den mehrfachen Pokalsieger und Ligakonkurrenten KSV Schriesheim. Vor großer Zuschauerkulisse in der Fritz-Mannherz-Halle merkte man den Männern um Trainer Wolfgang Laier ihren unbedingten Siegeswillen an. Sie gewannen fünf der acht Einzelduelle.

Bis 52 kg siegte Nachwuchsmann Robin Hufnagel kampflos, bis 57 kg war Neuzugang Daniel Layer mit Schultersieg gegen Jerome Mücke erfolgreich. In der 61-kg-Kategorie war Routinier Christoph Ewald gegen Schriesheims Neuzugang Marvin Rossi der tonangebende Mann auf der Matte und siegte hoch mit 15:2 Punkten. Die sehr ruppige Begegnung bis 66 kg zwischen Robin Laier und dem Schriesheimer Ceyhun Zaidov dauerte nur knapp 30 Sekunden, bevor der Gast wegen einer Tätlichkeit disqualifiziert wurde. Bis 75 kg siegte Schriesheims Shamil Ustaev sicher mit 9:0 gegen einen im Freistil überforderten Christian Schöfer.