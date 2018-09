Lamade begeistert erneut

Seit vielen Jahren schon ist Martina Lamade eine Leistungsträgerin bei der SG DKC/KSC 81 Hockenheim, ob in der 1. oder 2. Bundesliga. Derzeit ist sie wieder besonders gut in Form. Nach 555 Kegeln im ersten Heimspiel gegen Ettlingen waren es nun 513 beim 2815:2603-Erfolg gegen den Nachbarn DKC/RW Neulußheim. Damit hatte sie maßgeblichen Anteil am zweiten Saisonsieg, der Hockenheim auf den

...