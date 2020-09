Lana Eberle zur Berg-DM

Die deutsche Berg-Meisterschaft der Juniorinnen U19 im Radsport steht am Samstag, 19. September, im Terminkalender.

Mit am Start in Wenholtshausen (Nordrhein-Westfalen) ist auch Lana Eberle (RSV Edelweiß Oberhausen). „Vielleicht ist es sogar möglich, aufs Podest zu kommen“, sagt die Altlußheimerin im Vorfeld des Rennens.

Vorgaben umgesetzt

Optimistisch stimmen die 16-Jährige hierbei ihre letzten Ergebnisse bei internationalen Veranstaltungen. So belegte sie bei der dreitägigen Waterslay Ladies Challenge in den Niederlanden den zwölften Gesamtplatz in einem über 80-köpfigen Teilnehmerfeld. Insbesondere das Abschneiden der deutschen Fahrerinnen in der Bergwertung war erfreulich. Linda Riedmann sicherte sich auch dank guter Zuarbeit von Eberle das Bergtrikot, womit die Vorgaben von Bundestrainer Lucas Schädlich umgesetzt waren. sl

