Landesliga-Trio hofft auf ein attraktive Lose

Anzeige

Der Startschuss für die neue Saison im badischen Fußball-Verbandspokal fällt mit der Auslosung der ersten vier Runden am heutigen Freitag (ab 18.30 Uhr) in der Sportschule Schöneck. Wie in den Vorjahren auch, werden die ersten beiden Runden regional ausgespielt, ab der dritten Runde geht es dann über das gesamte Verbandsgebiet.

115 Mannschaften werden am Wettbewerb teilnehmen, darunter aus dem Mannheimer Kreis der FV Fortuna Heddesheim, der VfR Mannheim, der SV 98 Schwetzingen, der VfB Gartenstadt (alle Verbandsliga), der FC Türkspor Mannheim, der FV Brühl, die Spvgg 06 Ketsch, der VfL Kurpfalz Neckarau, die TSG Eintracht Plankstadt (alle Landesliga) sowie der TSV Amicitia Viernheim, die TSG Lützelsachsen, der MFC Phönix Mannheim, der SC Rot-Weiß Rheinau (alle Kreisliga) und der SKV Sandhofen (Kreisklasse A). Regionalligist SV Waldhof Mannheim greift ebenso wie Ligakonkurrent FC Astoria Walldorf und der Karlsruher SC als ranghöchster Klub und Titelverteidiger erst in der 3.Runde ins Geschehen ein.

Zudem erhält der 1.CfR Pforzheim als Finalist der letzten Auflage ein Freilos für die 1.Runde. Terminiert ist die 1.Pokalrunde für das Wochenende 21./ 22. Juli, an den beiden darauffolgenden Wochenenden (28./ 29.Juli, 5./ 6. August) kommen bereits die zweite und dritte Runde zur Austragung. wy/ bfv