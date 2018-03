Anzeige

Die erste Damenmannschaft der SG Ketsch/Brühl verabschieden sich mit einer Fünf-Satz-Niederlage gegen die VSG Mannheim II aus der Saison der Volleyball-Landesliga. Gerne hätten die SGlerinnen nochmals ihr ganzes Können gezeigt, doch in Anbetracht des bereits seit drei Spieltagen feststehenden Aufstiegs fehlte es – verständlicherweise – an der letzten Konsequenz.

Nach dem Verlust des ersten Satzes (15:25) sah es lange Zeit so aus, als ob sie sogar mit 0:2 in Rückstand gehen sollten, aber sie schafften den Satzausgleich (27:25). Zu viele eigene Fehler gaben den Ausschlag in Satz drei (23:25). Allerdings setzte auch das Aufbäumen zum erneuten Satzausgleich keine zusätzlichen Kräfte mehr frei, um den Mannheimerinnen im fünften Satz nochmals den Zahn zu ziehen. Dessen ungeachtet blicken die Damen um Spielertrainierin Claudia Schröckenschlager stolz auf eine äußerst erfolgreiche Saison zurück.

„Meisterschaft perfekt – auch wenn es bis zum letzten Spieltag dauerte, aber es ist perfekt“, sagte Hockenheims Spielertrainerin Christine Kröger, während ihre DJK-Mädels schon zu „We are the champions“ die ersten Korken knallen ließen. Die erste Begegnung am Bezirksliga-Spieltag gegen den TV Flehingen musste noch gewonnen werden. Das gelang den DJKlerinnen eindrucksvoll mit 3:0 (25:4, 25:15 und 25:12). Bereits im dritten Satz war dem Team die Vorfreude auf den Aufstieg anzusehen. „Landesliga – wir kommen“, ließ auch Dominique Franz ihren Emotionen freien Lauf.