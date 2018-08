Landestitel abgeräumt

Hockenheim.„Der Breisgau Triathlon ist einer der anspruchsvollsten Mitteldistanzen in Deutschland“, lautet das Urteil der „Triafreunde“ im Internet. Diese Mitteldistanz geht über zwei Kilometer Schwimmen, 80 Kilometer Radfahren (mit zirka 900 Höhenmetern) und einen Halbmarathon (21 Kilometer). Die fünf Starter der ASG Triathlon Hockenheim konnten dabei mit den Plätzen eins bis drei bei den parallel ausgetragenen baden-württembergischen Meisterschaften gut abräumen.

Andris Rodewald erreichte nach 4:47,22 Stunden als Fünfter seiner Altersklasse und 31. in der Gesamtwertung das Ziel. Damit landete er bei 250 Athleten weit vorne. Pedro Leischwitz beobachtete das Starterfeld und seine Altersklassenkonkurrenz bereits vor dem Start. „Das Laufen hat keinen Spaß gemacht, als die Beine nach der halben Strecke nicht mehr wollten, erledigte der Kopf den Rest der Strecke“, so Leischwitz am Ende. Die Hitze und teilweise staubige Feldwege machten dem Starterfeld zu schaffen. Leischwitz holte in 5:25,13 Stunden Platz eins in der Altersklasse M60 und somit den Landesmeistertitel. Cornelia Lang reichten 6:31,01 Stunden zum zweiten Platz bei den baden-württembergischen Meisterschaften in der AK W55 und Gesamtrang 30.

„Durchstehen als oberstes Ziel“

Roberta Mijatovic zog sich bei einem Sturz in der ersten der drei Radrunden eine Risswunde am Ellbogen zu und wollte das erst nach dem Wettkampf von den Sanitätern begutachten lassen. Im Laufen machte sie Zeit gut und nach 6:14,07 Stunden hatte sie Rang drei in der AK W 40 und Gesamtplatz 27 erreicht.

„Dabeisein und durchstehen war mein oberstes Ziel“, so Siegfried Kahl, der seine erste Mitteldistanz in 6:21,20 Stunden bestritt. ska

