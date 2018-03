Lange Gesichter bei der SG

Anzeige

Ausgerechnet im wichtigsten Spiel

Mit 22 Kegeln Rückstand kann das Schlussduo im Regelfall umgehen, doch Martina Lamade fand ungewöhnlich schwer ins Spiel, war letztendlich dennoch Mannschaftsbeste (481) und schrieb fünf Kegel auf die Habenseite. Sabine Klein musste dem Druck von Jutta Hohrein nachgeben und verlor gegen Ende völlig den Faden. Ausgerechnet im wichtigsten Spiel der Saison musste sich Hockenheim geschlagen geben.

SG DKC/KSC 81 Hockenheim: Becker 458, L. Hauser 475, Roth 465, M. Hauser 448, Klein 430, Lamade 481.

Der DSKC Eppelheim II präsentierte sich gegen Vollkugel Ettlingen von Beginn an sehr schlecht und verlor mit 2540:2627. Sandra Pozarycki fabrizierte 16 Fehler, das Duo Daniela Heckmann/Michaela Kirchgessner zusammen weitere 14. Ettlingen führte somit von Beginn an. Am Schluss zeigte sich wenigstens Katrin Pozarycki in Topform und erzielte mit 491 Kegeln (175 geräumt) ein tolles Ergebnis.

„Wir konnten nicht zeigen, was in uns steckt“, meinte Kim Herbold enttäuscht. „Mit 2540 können wir nicht zufrieden, es ist schade, dass wir das letzte Heimspiel so hergeben mussten.“

DSKC Eppelheim II: S. Pozarycki 409, D. Heckmann/Kirchgessner 220+134=354, M. Hafen 412, Herbold 420, K. Pozarycki 491, Klos 454.

Nächste Niederlage

Selbst beim Absteiger Fidelitas Karlsruhe konnte der DKC 79 Altlußheim die Niederlagenserie nicht beenden und verlor 2619:2636.

Altlußheim: S. Vetter 422, Uelzhöffer 431, Jahn 440, Schmitt 458, A. Vetter 444, Schränkler 424. mra

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 21.03.2018