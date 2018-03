Anzeige

Der SV 98 Schwetzingen II war in der Kreisklasse A1 der große Verlierer des vergangenen Wochenendes. Während die anderen Mannschaften durch den Wintereinbruch am Sonntag ausgebremst wurden, mussten die Spargelstädter bereits am Samstagabend beim TSV Neckarau antreten und gerieten mit 1:7 unter die Räder.

Gegen Teams von der Tabellenspitze hagelte es in der Rückrunde Niederlagen (1:5 gegen den FV Brühl II, 1:7 gegen den TSV Neckarau), die Kellerkinder wurden hingegen besiegt (1:0 gegen den MFC 08 Lindenhof II, 3:0 gegen die TSG Eintracht Plankstadt II).

„Wir haben viel Qualität in der Mannschaft, die sich letztlich gegen Teams aus dem Tabellenkeller durchsetzt, aber oftmals sind wir noch zu naiv in Spielen gegen Mannschaften aus der Spitzengruppe“, rechtfertigt SV-Trainer Felix Langkamp die derzeitige Platzierung. Im Moment liegen die Schwetzinger auf Rang acht und führen die zweite Tabellenhälfte an, mit dem Klassenerhalt dürfte allerdings nichts mehr schiefgehen.