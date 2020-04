Langsam und geschmeidig zu mehr Beweglichkeit

4 Fotos ansehen Für die erste Runde Beweglichkeit begeben wir uns in Bauchlage und strecken einen Arm seitlich aus. Die Handfläche dieses Arms zeigt während der Übung nach oben. © Pfitzenmeier

Im zweiten Teil unseres Mobility Trainings zeigen Simon Fußer und Celine Berthold Beweglichkeitsübungen, die sich ganz verschiedenen Körperpartien widmen.

Wir empfehlen euch, jede Übung etwa 60 Sekunden durchzuführen, nach Bedarf und Wohlbefinden gerne auch länger. Ihr benötigt für das Mobility Training lediglich eine angenehme Unterlage wie den Teppich oder eine Decke auf dem Boden. Grundsätzlich gilt bei den Übungen, auf den eigenen Körper zu hören, das Bewegungsausmaß den eigenen Voraussetzungen anzupassen und jede Bewegung geschmeidig, langsam und ohne Schwung auszuführen. An dieser Stelle zeigen wir zwei Beispielübungen, im Video auf unserer Internetseite gibt es die Anleitungen für weitere.

Erste Übung (Bilder 1 und 2): Für die erste Runde Beweglichkeit begeben wir uns in Bauchlage und strecken einen Arm seitlich aus. Die Handfläche dieses Arms zeigt während der Übung nach oben. Mit der anderen Hand stützen wir uns vor dem Körper ab und drehen den Oberkörper in Richtung des ausgestreckten Arms. Der Unterkörper bleibt ab der Hüfte abwärts flach am Boden liegen. So entsteht eine Dehnung der Brustmuskulatur und einer Verwringung der Wirbelsäule.

Video Sport Fitness für zu Hause (10/30) - Entspannung & Mobilisation - 07:09 Celine Berthold und Simon Fußer, Experten der Pfitzenmeier Clubs- und Resorts, zeigen Übungen zur Entspannung und Mobilisation. Celine Berthold und Simon Fußer, Experten der Pfitzenmeier Clubs- und Resorts, zeigen Übungen zur Entspannung und Mobilisation.

Zweite Übung (Bilder 3 und 4): Für Übung Nummer zwei bleiben wir in der Bauchlage, legen uns ausgestreckt flach hin und ziehen dann die Arme eng am Körper entlang, bis sich die Ellenbogen auf Höhe des Bauchnabels befinden. Wir drücken uns langsam auf die Hände nach oben, die Beine bleiben dabei am Boden liegen. Einigen dürfte die Dehnung der vorderen Muskulatur auch als „Cobra“ aus dem Yoga bekannt sein. kaba

