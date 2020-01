Lara Eckhardt ärgert sich nur ganz kurz

Als Lara Eckhardt zum entscheidenden Wurf in der Handball-Bundesligapartie zwischen den Kurpfalz-Bären und der HSG Blomberg-Lippe ansetzte, wandte Thomas Löbich den Blick ab. Zu nervös war der Co-Trainer, wie er später gestand. Dass die Rückraumspielerin am Samstagabend nach einem bis dahin starken Auftritt und neun Treffern ihren 14. Versuch an die Latte setzte, bekam Löbich nur anhand der Reaktionen im Publikum mit. Trotzdem war er nach dem 26:26 (14:14)-Unentschieden stolz auf die Leistung des Schlusslichts aus Ketsch: „Wir haben im Abstiegskampf ein Lebenszeichen gesendet. Im ersten Moment fühlt es sich natürlich wie ein Punktverlust an, aber wir haben uns diesen Punkt verdient.“

Eckhardt selbst wurde umgehend von ihren Mannschaftskolleginnen und Trainerin Katrin Schneider in den Arm genommen. Die 23-Jährige ärgerte sich nur kurz: „Vor dem Spiel hätte niemand damit gerechnet, dass wir gegen die HSG überhaupt einen Punkt holen können und deswegen glaube ich, dass man uns schon gratulieren darf. Wir haben sie ganz lange geärgert und standen kurz vor dem Sieg.“

Am Ende sollte es allerdings nicht sein, obwohl die Bären über weite Strecken der ersten Halbzeit deutlich besser in der Partie waren. Angeführt von Eckhardt und Sophia Sommerrock, die nach ihrer Rückkehr aus den USA immer besser in Tritt kommt, führten die Bären nach 23 Minuten mit 11:8. Nach dem enttäuschenden Auftritt im vergangenen Heimspiel gegen Buxtehude (19:30) und der Klatsche beim deutschen Meister Bietigheim (22:39) zeigten die Bären - wie von Schneider im Vorfeld gefordert - ein anderes Gesicht.

Dabei vertraute die Übungsleiterin in der ersten Halbzeit einer recht ungewöhnlichen Formation: Mit Samira Brand, Saskia Fackel, Carmen Moser und Rebecca Engelhardt saßen vier Leistungsträgerinnen des Vorjahres zunächst durchgehend auf der Bank. „Die Mädels, die auf der Platte standen, haben ihre Sache gut gemacht und mit Spielwitz agiert. Ich habe keinen Grund gesehen, etwas zu ändern.“

Nach der Pause, als die Gäste ihrer Favoritenrolle zunächst mehr und mehr gerecht wurden (22:24/52.), sorgte dann Moser für die einfachen Tore aus dem Rückraum. Selbst drei Minuten vor dem Abpfiff sah es noch so aus, als würde Blomberg-Lippe beide Punkte entführen (24:26). Dann trafen Moser und Lea Marmodee zum Ausgleich, ehe Eckhardt den Siegtreffer vergab. Dennoch hat sich die Halblinke zu einer Stütze entwickelt. „Sie hat Verantwortung übernommen und der Siebenmeter war gut geworfen. Es war einfach Pech“, sagte Schneider und Löbich setzte noch einen drauf: „Ich hätte nicht gewusst, wer den Wurf sonst hätte nehmen sollen.“

In Torschützenliste vorne dabei

Mit 64 Treffern schiebt sich Eckhardt sogar in die Top Ten der Torschützenliste im Oberhaus. Ein Geheimrezept gibt es für ihren Aufschwung nicht, meint sie: „Ich bekomme mehr Spielzeit und es klappt im Moment ganz gut. Es macht einfach Spaß.“ Und den lässt sich die Frohnatur trotz des Fehlwurfs auch nicht nehmen, glaubt Löbich: „Sie hat so ein sonniges Gemüt, da müssen wir sie als Trainerteam gar nicht groß aufbauen. Sie spielt eine super Runde und deswegen machen wir ihr keinen Vorwurf.

Angesichts des Freudentanzes, den die Bären-Spielerinnen nach dem Abpfiff aufführten, machte auch keine Teamkollegin Lara Eckhardt einen Vorwurf. Besser wird sie es aber wahrscheinlich trotzdem machen wollen. Die nächste Möglichkeit bietet sich am Samstag, 1. Februar, beim Gastspiel beim Spitzenreiter Borussia Dortmund.

