Bereits am Samstagabend wurde der 24. Spieltag in der Fußball-Kreisklasse B1 eröffnet.

Oftersheim II – Hirschacker 1:1

Die Gastgeber hatten sich viel vorgenommen, bekamen aber gleich in der 2. Minute einen Strich durch die Rechnung. Die Hirsche spielten einen langen Ball und SGO-Torwart Sathish Balasubramaniam wusste sich außerhalb des Strafraums nur durch ein Foul zu helfen. Glück hatte er, dass er nur Gelb sah; die Gäste bestraften die Aktion dennoch durch einen verwandelten Freistoß von Sascha Keller: 0:1 (2.). In der 18. Minute flankte Hoffmann auf Simon Engfer, der den Ball ins Tor köpfte: 1:1 (18.).In Hälfte zwei stand Hirschackers Schlussmann Lars Amann vermehrt im Mittelpunkt, doch Darvin Zimmermann, Hoffmann und zweimal Daniel Sauter vergaben.

Neulußheim II – Neckarau II 2:3

In einem chancenreichen Spiel ging der SON II durch Marvin Lösch in Führung (40.). Mit dem Pausenpfiff glich Joseph Tondo (45.) aus. Neulußheim II lief in einen Konter, den Tondo zum 1:2 verwertete (50.). Zainullah Aimaq glich aus (57.). Die Gastgeber warfen alles nach vorne, doch erneut ein Konter bescherte Neckarau II den 3:2-Siegtreffer durch Alexander Sandford (89.). wy