Lars sorgt für gut trainierte Beinmuskeln

Die Kräftigung der Beinmuskulatur ist gerade für ältere Menschen besonders wichtig. Unsere vordere Oberschenkelmuskulatur sorgt beispielsweise dafür, dass wir vom Bett, der Couch oder dem Stuhl aufstehen können. Eine gut trainierte Beinmuskulatur lässt uns besser Treppen steigen und sorgt dafür, dass auch längere Gehstrecken absolviert werden können.

Zusammen mit einer gut trainierten Koordination ist die Beinmuskulatur maßgeblich daran beteiligt, dass wir weniger stürzen – Stichwort Sturzprophylaxe. Kurzum: Eine gut trainierte Beinmuskulatur steigert die Selbstständigkeit bis ins hohe Alter unterstützt und fördert die Lebensqualität.

Lars Rettig erklärt, welche Übungen zum Erhalt der Beinkraft von Senioren gut und sicher zu Hause durchgeführt werden können, fünf Stück zeigt er im Video auf der Internetseite. Benötigt wird für dieses Training nur ein Stuhl.

Video Sport Fitness für zu Hause (9/30) - Best Ager & Senioren - 05:54 Lars Rettig und Nicola Zechmeister, Experten der Pfitzenmeier Premium Clubs- und -Resorts, geben Tipps, wie die Beinmuskulatur gestärkt werden kann. Lars Rettig und Nicola Zechmeister, Experten der Pfitzenmeier Premium Clubs- und -Resorts, geben Tipps, wie die Beinmuskulatur gestärkt werden kann.

Erste Übung (Bilder 1 und 2): der Klassiker, die Kniebeuge. Sie ist auch im modernen Training nicht wegzudenken. Die Kniebeuge trainiert eben vor allem die vordere Oberschenkelmuskulatur und diese ist für die Beinkraft von zentraler Bedeutung. Also einfach an der Stuhllehne leicht abstützen – wer kann und möchte auch gerne ohne diese Hilfe, die Knie beugen und mit geradem Oberkörper in die Hocke gehen.

Zweite Übung (Bilder 3 und 4): Wir stellen uns seitlich zum Stuhl. Mit einer Hand leicht am Stuhl abstützen. Das innere Bein ist das Standbein, das bleibt, im Kniegelenk leicht gebeugt, fest am Boden stehen. Das äußere Bein führen wir so weit es geht ohne Schwung nach außen und innen, nach vorne und nach hinten. Nach dem ersten Durchgang von 90 Sekunden erfolgt der Seitenwechsel. kaba

