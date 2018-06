Anzeige

Überraschung beim Fußball-B-Ligisten SG Oftersheim II: Uwe Laudenklos ist nicht mehr Trainer bei der A-Liga-Reserve.

Der beliebte Coach, der das Team nach dem Zwangsabstieg in die C-Klasse 2016 übernommen hatte, führte nun persönliche Gründe für seinen Rücktritt an. „Wir waren sehr überrascht, denn der Verein war mit seiner Leistung und Arbeit sehr zufrieden“, äußerte sich SGO-Spielausschussmitglied Jens Becker. „Wir bedanken uns bei ihm und wünschen ihm und seiner Familie alles Gute.“ Laudenklos hatte die Oftersheimer „Zweite“ übernommen, als diese nach dem Abstieg der ersten Mannschaft in die B-Klasse ebenfalls eine Liga tiefer musste und vor einem Neuanfang stand. In Kürze baute der Übungsleiter eine Mannschaft auf, die umgehend in der C-Klasse den zweiten Rang erreichte, und führte das Team in der nun zu Ende gegangenen Spielzeit als Aufsteiger auf den fünften Tabellenrang. Dabei machten die Grün-Weißen zu Beginn der Rückrunde mit einer Serie von drei Spielen von sich reden, in denen sie jeweils zehn Tore erzielten. Zudem schossen sich Laudenklos’ Spieler Khalil Nurzaih (31 Saisontore), Enrico Hoffmann (20) sowie Simon Engfer oder Daniel Sauter in den Vordergrund und klopften an das Tor zum A-Klassen-Team. Wer in Zukunft die Leitung der zweiten Mannschaft bei der SGO übernimmt, ist derweil noch offen. wy