Laura Schmitt holt sich den Titel

Die offenen baden-württembergischen Meisterschaften im weiblichen Ringkampf hatten am Samstag in der Hans-Michel-Halle in Hemsbach mit Starterinnen aus der Schweiz, Frankreich, Österreich, der Tschechei und Slowakei internationalen Charakter. Insgesamt 150 Ringerinnen aus 61 Vereinen kämpften in vier Altersklassen um die Titel: Erfolgreichster Verein war der RC Sense aus der Schweiz vor De Halter Utrecht (Niederlange), VfK Schifferstadt und dem SRC Viernheim als Viertplatzierter.

In der Frauenklasse gab es durch die für den KSV Kirrlach startende Altlußheimerin Laura Schmitt eine nordbadische Siegerin. Schmitt, die nicht mehr dem Kader des Deutschen Ringer-Bundes angehört, entschied die Klasse bis 53 Kilo mit vier vorzeitigen Siegen souverän für sich und erzielte dabei 40:0 Wertungspunkte. Bei den Kadettinnen (15 bis 17 Jahre) holte Xenia Paul (SRC Viernheim) bis 43 Kilo den einzigen Sieg für den nordbadischen Verband (NBRV). Weitere Siege für den NBRV schafften Mareike Stricker (ASSV Bruchsal, 52 kg) und Jessica Schrenk (RKG Reilingen/Hockenheim) bei den „Schoolgirls“ (13/14 Jahre). pw

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 28.01.2019