Anzeige

Der SV Sandhausen hat gemeinsam mit den Ortsverbänden des Deutschen Roten Kreuzes Brühl und Nußloch eine Blutspende-Aktion gestartet. Jeder Spender bekommt dabei eine Freikarte für das SVS-Heimspiel gegen den VfL Bochum am Samstag, 17. März.

In Brühl, Mannheimer Landstraße 13, kann am Montag, 5. März, von 15 bis 19 Uhr gespendet werden. In Nußloch, Carl-Metz-Straße 2, nehmen am Freitag, 16. März, 14 bis 19 Uhr die Rotkreuzmitarbeiter Blut ab. Die Eintrittskarten für das Zweitligaspiel gibt es nach der Spende direkt vor Ort. svs