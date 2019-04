„Leipziger Allerlei“ schmeckt HG nicht

Das Auswärtsspiel in Leipzig endete für Handball-Drittligist HG Oftersheim/Schwetzingen gestern mit einer 24.32 (11:16)-Niederlage). Nach nicht einmal sieben Minuten lag die HG mit 1:5 in Rückstand. Kurzzeitig war der Gast wieder mittendrin im Geschehen (5:4), verlor aber bald den Anschluss (16:9). Letztlich ließ sich die Niederlage nicht verhindern. Der zweite Durchgang verlief lange Zeit ausgeglichen (23:20, 26:22), am Ende gab es aber noch etwas „Leipziger Allerlei“ obendrauf.

HG: Herb, Gabel; Barthelmeß, Messerschmidt (3), Jansen (7), Zipf (2), L. Sauer (3), Krämer (4), Suschlik (1), Demel (3), Mehl, Krepper, Kubitschek (1). mj

