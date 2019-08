Leiß fordert deutliches Zeichen seines Teams

Das Resultat war enorm hoch. Mit 3:10 ist der FV 08 Hockenheim II am ersten Spieltag der neuen Saison in der Fußball-Kreisklasse B1 überrollt worden. Dies alleine auf die personelle Situation zu schieben, wäre für Dominik Leiß, Trainer der Nullachter, zu einfach.

„Die Einstellung und vor allem die Bereitschaft haben gefehlt. Wir haben uns in allen Bereichen falsch verhalten“, verdeutlicht er. „Im Grunde genommen ist alles schief gelaufen, was schief laufen kann.“ Dass man dann gegen einen Absteiger aus der A-Klasse dermaßen unter die Räder gerät, war aber dennoch für alle so nicht zu erwarten. Auch der Trainingsrückstand aufgrund von Urlaubs- und Verletzungsausfällen – „wir haben Nachholbedarf“, so Leiß – spielte sicherlich eine große Rolle.

Ausgerechnet jetzt wartet auf die Hockenheimer mit dem TSV Neckarau II ein Gegner, der zum Saisonauftakt mit einem 8:0 gegen den SC 08 Reilingen II bereits ein dickes Ausrufezeichen gesetzt hat. „Die Neckarauer waren in der letzten Saison schon stark. Es wird schwierig, aber wir spielen zu Hause und die Jungs wissen, dass sie reagieren müssen, um den letzten Spieltag vergessen zu machen“, fordert Leiß ein deutliches Zeichen seiner Elf. Insbesondere gelte es, den Neckarauer Torjäger Alexander Sandford in Schach zu halten.

Personell kann Leiß zwar noch immer nicht aus dem Vollen schöpfen, doch immerhin kann er auf drei Urlauber zurückgreifen, die inzwischen den Heimweg angetreten haben. Ein Erfolgserlebnis wäre besonders wichtig, da der FV 08 II in der Folgewoche spielfrei wäre und bei einer neuerlichen Niederlage die Rote Laterne näher rücken würde. wy

