Leiß trifft zum Remis

Der SV Rohrhof II, der FV 08 Hockenheim II und die SG Eppelheim II boten in bedeutungslosen Spielen der Fußball-Kreisklasse B viele Tore.

SV Rohrhof II – FV 08 Hockenheim II 3:3 (2:1)

Christopher Ries eröffnete den Torreigen, als er nach einem Eckball richtig stand und zum 1:0 traf (11.). Tim Heilmann traf in der 45. Minute zum 1:1. Noch in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs verwandelte Alexander Rimmler einen Freistoß zum 2:1. Die 3:1-Führung für Rohrhof II erzielte Bastian Orth per Kopf (50.). Der eingewechselte Kay Gerwig verlängerte einen Abstoß zu Markus Ferma, der den Ball gekonnt über SV-Schlussmann Daniel Bittmann hob (68.). Wiederum war es Gerwig, der den eingewechselten FV-Trainer Dominik Leiß anspielte und dieser traf zum 3:3 (80.).

SG Eppelheim II – Leimen 3:5 (2:2)

Nikolas Dawid im SGE-Tor konnte nach einem Eckstoß noch parieren, den Nachschuss verwandelte Aram Can zum 0:1 (16.). Kurz danach köpfte Nico Bauer eine Hereingabe zum 1:1 ein (20.). In der 25. Minute nutzte Tobias Machourek einen Pass in die Tiefe zum 1:2. Kurz vor der Pause wurde Oliver Zeh rüde von den Beinen geholt, den Strafstoß verwandelte Kadrija zum 2:2 (40.). Nach dem Seitenwechsel brachte Leon Spicocchi die Eppelheimer mit 3:2 in Front (50.), ehe Max Amelang die Partie mit einem Hattrick (60., 80., 82.) komplett drehte. wy

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 27.05.2019