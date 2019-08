Leistung der Abwehr wurmt Löhr

Handball-Drittligist HG Oftersheim/Schwetzingen hat die Generalprobe vor dem Saisonstart in den Sand gesetzt: Die Mannschaft von Trainer Holger Löhr unterlag am Samstag mit 27:33 beim HC Oppenweiler/Backnang. „Wir hatten in der Abwehr keinen Zugriff und recht viele Absprachefehler“, sagte der Coach, der in der Woche vor dem ersten Spiel am Freitag, 23. August, noch eine Menge Arbeit mit seiner Mannschaft vor sich hat. Nach der Finalniederlage beim Joker-Cup in Bönnigheim (wir berichteten) war es die zweite Niederlage gegen Oppenweiler/Backnang binnen einer Woche.

Die HG startete beim Südstaffel-Team gut in die Partie (3:7), doch dann fing sich der HCOB und ging seinerseits in Führung. Die Schützen der Gäste scheiterten häufig an Torhüter Stefan Koppmeier. Beim Stand von 23:22 vergaben die Kurpfälzer die große Möglichkeit auf den Ausgleich. Stattdessen fiel im Gegenzug das 24:22. Für Löhr war diese Phase „der Knackpunkt des Spiels“. Er sah aber auch positive Aspekte: „Wir haben auswärts 28 Tore geworfen, das ist in Ordnung. Mich wurmt nur die Leistung in der Abwehr.“

Gegen den TV Gelnhausen startet die HG am Freitag um 20.15 Uhr in die neue Saison in der Staffel „Mitte“.

HG: Herb, Müller; Barthelmeß (2/2), Messerschmidt (2), Jansen (3), Krämer (1), Suschlik (4), A. Sauer, Burmeister (9), Hideg (4), Kubitschek, Beck (2). mjw

