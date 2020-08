Leistungen verbessert

Juli Wollschläger verbesserte sich im Weitsprung um 40 Zentimeter. © Ryll

Die Hockenheimer DJK-Leichtathleten trainieren seit Anfang Juni wieder auf der frisch sanierten Tartan-Bahn ihres Vereinsgeländes am Nordring. Jetzt standen erste Wettkämpfe an: Beim Sprintmeeting in Mosbach und diversen Corona-Sportfesten in Karlsruhe mischten die ersten DJK-Athleten mit.

Amy Filsinger, seit diesem Jahr in der Altersklasse U16 unterwegs, musste deshalb zum ersten Mal über 100 Meter sprinten. Im Karlsruher Carl-Kaufmann-Stadion war sie mit 13,64 Sekunden Drittschnellste aus Baden und im Gesamtklassement unter den besten zehn zu finden. Auch beim Weitsprung schaffte es die DJK-Athletin auf Rang drei und kam mit ihrer Weite schon nahe an ihre Bestleistung im Freien heran.

Juli Wollschläger (U16) sprang mit 4,67 Meter auf Rang sechs und konnte ihre bisherige Bestweite gleich um über 40 Zentimeter steigern. Auch über die 800 Meter zeigte sie sich in immer stärkerer Form und lief in persönlicher Bestzeit (2:33,41 Minuten) als Vierte ins Ziel. Christian Klee (U18) verbesserte sich über die 100 Meter und erreichte in 11,93 Sekunden Rang vier. Lilly Osztfalk (U16) kam beim Weitsprung an die Fünf-Meter-Marke heran, während Nathalie Ryll (U18) über 100 Meter nahe an ihre Bestleistung sprintete. „Es war schön, dass es endlich mal wieder einen Wettkampf gegeben hat“, waren sich am Ende alle DJK-Athleten einig cry

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 11.08.2020