Leistungsträger halten Treue

Anzeige

Junger Spieler mit Perspektive

Mit dem 19-jährigen Max Khim bleibt ein weiterer junger, entwicklungsfähiger Spieler dem ECE treu und geht somit in seiner zweiten Saison bei den Eisbären. Als Sechsjähriger begann Khim beim Ligarivalen Mad Dogs Mannheim das Eishockeyspielen, eher er als Jugendlicher zum Nachbarverein Mannheimer ERC wechselte, bei dem er bis in die Jugend aktiv war. Zur vergangenen Saison wagte Khim den Schritt in den Seniorenbereich und fügte sich gut ins Team ein. In der kommenden Saison soll er sich weiterentwickeln und das Team in seinen Zielen unterstützen.

Mit dem 46-jährigen Bernd Luksch hängt der älteste Eisbär ein weiteres Jahr dran und wird auch in der kommenden Spielzeit als Backup-Goalie agieren. Vor Beginn der abgelaufenen Spielzeit hatten die Eisbären Luksch offiziell in den Kader aufgenommen, um den ohnehin im regelmäßigen Trainingsbetrieb anwesenden Goalie als Teil des Teams zu machen. Somit war es möglich, ihn auch im regulären Spielbetrieb einzusetzen. Fünfmal durfte er sich als Back-up-Goalie dabei in den Spielberichtsbogen eintragen, kam dabei sogar zu einem Kurzeinsatz.

Mit dem Top-Torschützen der vergangenen Spielzeit, Marcus Semlow, bleibt ein weiterer Leistungsträger dem Icehouse erhalten und wird somit in seine dritte Saison für den ECE gehen. Der gebürtige Erfurter kam vor zwei Jahren von den Mad Dogs ins Icehouse und entwickelte sich schnell zu einem Leistungsträger des ECE. Der 35-Jährige war mit 15 Treffern in der abgelaufenen Spielzeit bester Torschütze der Hauptrunde und hat in seinen beiden ECE Jahren nun 44 Scorerpunkte erzielt, darunter 19 Tore.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 16.07.2018