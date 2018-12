Lennart Krayer auf drei dritten Plätzen

Lennart Krayer von der Radsportgemeinschaft Mannheim/Schwetzingen verbuchte am vergangenen Wochenende zwei Podiumsplätze im „Cross“.

Nachdem er knapp drei Monate eine Zwangspause aufgrund eines schweren Unfalls am Ende der Mountainbikesaison einlegen musste, bei dem er sein Handgelenk gebrochen hatte, stieg er nun wieder aufs Rad und fuhr im Bereich „Cross“ (Querfeldein) in die Klasse

U-19-Lizenz seine ersten beiden Rennen. Am Samstag belegte er in Linden (Kaiserslautern) bei extrem matschigen Verhältnissen einen guten dritten Platz. Tags drauf fuhr er in Mehlingen in der Pfalz nach einem schweren Sturz am Anfang, bei dem er 30 Sekunden verloren hatte und nun aus letzter Position heraus – erneut zur Führungsgruppe. Auch hier wurde er Dritter. zg

