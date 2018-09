Lennart Krayer fährt zum Titel

Mountainbiker Lennart Krayer hat in Remchingen/Windelfingen die baden-württembergische Meisterschaft gewonnen. Schon von vom Start an dominierte der 16-Jährige aus Schwetzingen und fuhr weit vorne mit, ehe er sich vom späteren Zweitplatzierten, Lokalmatador Julian Kübler, absetzte und schließlich mit einer halben Minute Vorsprung vor ihm ins Ziel kam. Dem amtierenden deutschen Vizemeister Louis Krauss (Neckartenzlingen) nahm er sogar über eine Minute ab.

Gleichzeitig gewann er mit diesem Sieg außerdem den MPDV-Cup – eine Serie von insgesamt fünf Rennen, wovon eines auch in Mannheim ausgetragen wurde. Die nächste Heraussforderung steht schon am Wochenende mit dem Bundesliga-Nachwuchssichtungsrennen in Wiesenbach (bei Augsburg) auf dem Programm. ali/zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 12.09.2018