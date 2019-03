Lennart Krayer gewinnt souverän

Mountainbiker Lennart Krayer von der RSG Schwetzingen gewann in Büchel (Eifel) das zweite Rennen des Bulls-Cups. Schon von Anfang an war klar dass es kein leichtes Rennen würde, denn am Start stand der Amtierende deutsche Meister der U17, Thore Hemmerling. Doch der 17-Jährige Schwetzinger setzte sich gleich an die Spitze.

Bei matschigen Verhältnissen führte er schon in der ersten Runde mit etwa 40 Sekunden vor den deutschen Meister, der nach der dritten Runde sogar wegen gesundheitlicher Probleme vom Rad musste. Somit fuhr Lennart Krayer einen weiteren Sieg ein, mit am Ende unglaublichen sieben Minuten Vorsprung auf den Zweitplatzierten. Am Wochenende fährt Krayer ein internationales Rennen in Augsburg. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 22.03.2019