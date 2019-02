Lennart Krayer gibt Gummi

Das erste Rennen der Mountainbike-Saison und der Serie „MTB Cross Country Bulls-Cup“ startete das letzte Wochenende in Adenau. Der Schwetzinger Lennart Krayer von der RSG Schwetzingen führte die U19-Konkurrenz von Anfang an gut an und konnte schon in der ersten Runde seinen Vorsprung ausbauen. Der 17-Jährige hat das Rennen souverän gewonnen, er hatte nach einer Stunde Fahrzeit (18 Kilometer und 600 Höhenmeter) vier Minuten Vorsprung auf den Zweitplatzierten. Sein Vereinskamerad Leon Schock wurde Elfter. zg/ Bild: Krayer

