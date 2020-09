Lennart Krayer ist fit für die WM

Mountainbiker Lennart Krayer aus Schwetzingen ist erneut baden-württembergischer Meister der U19. Damit gewann er den Titel schon zum dritten Mal in Folge.

Bei strahlenden Sonnenschein und angenehmen Temperaturen ging es im Bikepark Kirchzarten, in dem auch regelmäßig das Kadertraining stattfindet, um die Meisterehren. Es war das erste Rennen nach dem Lockdown in Deutschland. Aufgrund dessen waren – unter strengen Hygieneauflagen – über 30 Fahrer an den Start gegangen.

Die Startaufstellung wurde ausgelost und Lennart Krayer musste im hinteren Drittel starten, fuhr die erste Runde mit den anderen mit und setzte sich ab der zweiten Runde von der Gruppe ab (Bild) und fuhr souverän und mit konstantem Abstand auf dieser tollen Strecke zum Sieg. Dies und das nächste Rennen in Titisee-Neustadt am kommenden Wochenende sind die letzten Vorbereitungen auf die Teilnahme an der Weltmeisterschaft im österreichischen Leogang, bei der seine Altersklasse am Mittwoch, 7. Oktober startet. zg/ Bild: Krayer

