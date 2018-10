Lennja Schelle führt DJK zum Sieg

Den letzten Vorrundenwettkampf gewann die Turnriege der DJK Hockenheim in der D-Liga (Leistungsklasse P 5) in der Besetzung Fiona Schotter, Jasmin Walter, Lennja Schelle, Maja Molnar, Malea Fichtenmeier, Maria Salageam, Reena Pearl Kube und Vanessa Dujmovic mit 166,90:159,80 gegen die TSG Eintracht Plankstadt. Damit sammelten die Hockenheimerinnen wertvolle Punkte für den Gauliga Endkampf am Sonntag, 18. November, in Mörlenbach.

Beste Einzelturnerin war an diesem Tag Lennja Schelle. Sie holte sich nicht nur den Gesamtsieg, sondern auch am Reck, Balken und Boden den Gerätesieg. Platz zwei und drei gingen ebenfalls nach Hockenheim durch Maja Molnar und Reena Pearl Kube, die sich den dritten Platz mit Liv Horchheimer aus Plankstadt teilte. Letztere holte sich auch am Sprung den Gerätesieg. ska

