Lenz hofft auf Lösung

Die Corona-Pandemie stellt seit dem Ausbruch auch den organisierten Sport vor ungewohnte Herausforderungen. Neben kurzfristigen Liquiditätsengpässen, die einige Vereine hart träfen, sei es mit Blick auf die mittel- und längerfristigen Auswirkungen für Vereine, aber auch für deren Mitglieder – und damit für die Bevölkerung – schnell eine differenzierte Wiederaufnahme des Vereinssportbetriebes zu ermöglichen. Der Präsident des Badischen Sportbunds Nord (BSB), Martin Lenz, appelliert deshalb an die politisch Verantwortlichen, das zuzulassen – selbstverständlich unter strenger Einhaltung notwendiger Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen.

„Die Diskrepanz zwischen der Möglichkeit, privat Sport treiben zu können und der gleichzeitigen Schließung von Vereinssportstätten war zu Beginn sicher ein notwendiger Schritt. Zwischenzeitlich ist diese Ungleichbehandlung von Vereinen gegenüber allen informell Sporttreibenden in all jenen Fällen, in denen sich Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen vergleichsweise einfach umsetzen lassen, nicht mehr vermittelbar“, heißt es in der Erklärung.

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) habe konkrete Umset-zungsvorschläge erarbeitet. Lenz betont: „Es ist nun an der Zeit, neben dem Profibetrieb und Zwischenlösungen für andere gesellschaftliche Akteure wie beispielsweise Kirchen auch eine Perspektive für den Vereinssport im Allgemeinen zu entwickeln und baldmöglichst umzusetzen.“ Der BSB biete seine Unterstützung und Mitarbeit für und bei einer verantwortungsbewussten Wiederaufnahme des Vereinssportbetriebes an. „Wir setzen und vertrauen darüber hinaus auf eine schnelle Lösung und Unterstützung für finanziell besonders betroffene Vereine und Verbände in den nächsten Tagen“, sagt Lenz. zg

