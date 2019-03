Leonie Sturm hält die Ketscher Fahnen hoch

Der TTC Ketsch III setzte seine Siegesserie auch bei den TF Hemsbach fort. Mit dem klaren 9:2-Erfolg wurde gleichzeitig der Klassenerhalt in der Tischtennis-Bezirksliga gesichert. Aus den Doppeln ging Ketsch mit 2:1 in Führung. Lukas Wehland und Josef Stauber holten alle vier Punkte im oberen Paarkreuz. Björn Strugies, Marvin Martin und Michael Ebert machten den Sieg perfekt.

Ohne große Erwartungen ging der TTC Hockenheim II in das Spiel gegen Tabellenführer TTV Heidelberg. Beim 1:9 holten die Routiniers Jochen Hamleh und Roland Wolff den Gegenpunkt im Doppel. 13:11 im fünften Satz lautete das knappe Ergebnis. Alexander Drobny, Nils Pokrandt und Ulli Steinle hatten bei ihren knappen Fünf-Satz-Niederlagen zumindest die Chance zur Ergebniskorrektur.

Ketschs Frauen III unterlagen dem TTC SG St. Ilgen II mit 2:8. Nur Leonie Sturm bot den Gästen Paroli. Ohne Chance war der TV Brühl beim ungeschlagenen Tabellenführer SG Heidelberg/Neuenheim. Beim 3:7 setzten Andrea Pristl und Monika Werner ihre ganze Routine ein. Besser lief es im Heimspiel gegen den TTC Wiesloch/Baiertal II, dass 5:5 endete. Kerstin Thomsen und Monika Werner spielten eine 5:1-Führung heraus. Am Ende verpasste Monika Werner mit einem 8:11 im fünften Satz den möglichen Sieg.

Da der ASV Eppelheim nicht antrat, gewann der Bezirksklassen-Tabellenführer TTC Reilingen kampflos. Die TTG EK Oftersheim III hat ihre Mannschaft letzte Woche zurückgezogen und damit die Situation im Abstiegskampf verändert. Die TSG Eintracht Plankstadt verschaffte sich mit einem 9:2-Pflichtsieg beim Letzten TV Brühl drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Plankstadt ging mit drei Doppelsiegen in Führung, Markus Kolb und Michael Weick erhöhten auf 5:1. Andreas Banse bezwang Wilmar Becker mit 11:9 in fünf Sätzen, Marc Jeutter den geschwächt ins Spiel gegangenen Thomas Schneider. Brühl zwang Plankstadt aber in fünf Spielen jeweils an den Rand einer möglichen Niederlage – ohne Erfolg.

Der TTC Hockenheim III war gegen den Zweiten SV Waldhilsbach ohne Chance (2:9). Nur in den Doppeln bot der Gastgeber Paroli. mbu

